Альфа-Банк второй год подряд признан работодателем №1 по версии HeadHunter

HeadHunter назвал технологичный Альфа-Банк лучшим работодателем России. В рейтинге компании оценивались как сотрудниками и соискателями, так и приглашенными HR-экспертами.

Рейтинг HeadHunter — главный российский сервис для поиска работы. Первая строчка в нем второй год подряд подтверждает эффективность HR-процессов, высокий уровень развития различных HR-практик и привлекательность компании для специалистов. А еще —иллюстрирует инвестиции Альфа-Банка в развитие персонала и его приверженность инновациям в HR-технологиях и employee experience.

«Людям нравится быть частью большой, прогрессивной компании, применяющей последние технологии. И Альфа-Банк как раз такая компания. Мы максимально используем инновации, инвестируем в автоматизацию различных транзакционных процессов, в комфорт и благополучие сотрудников. Это комплексная работа приводит к тому, что нас как работодателя — рекомендуют. Две победы подряд — не повод останавливаться, в 2025 году Альфа-Банк планирует усиливать свои позиции на рынке труда», — поделился Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Кроме того, Альфа-Банк признан лучшим работодателем 2024 года по версии Forbes, РБК, Хабр-Карьера и Changellenge.