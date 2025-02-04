Альфа-Банк первым внедрил и активно тестирует китайскую ИИ-модель DeepSeek R1

Альфа‑Банк внедряет в свои ИИ-продукты китайскую «думающую» модель DeepSeek R1. Прямо сейчас это мощнейшая нейросеть, которая по возможностям превосходит ChatGPT и Gemini. Эта модель одним своим выходом всколыхнула американский фондовый рынок.

DeepSeek R1 — это новейшая «рассуждающая» большая языковая модель от ИИ-лаборатории DeepSeek, расположенной в Китае. У нее полностью открытый исходный код, несколько версий под разные задачи, что позволяет адаптировать и доработать ее под свои цели.

В Альфа‑Банке уже давно применяют разнообразные открытые генеративные модели ИИ, так что интеграция новинки в инфраструктуру банка будет органичной.

В банке используют генеративный ИИ для улучшения качества, безопасности и скорости выхода на рынок своих цифровых продуктов, а интеграция новой «рассуждающей» LLM позволит внедрять передовые решения для клиентов еще более эффективно. LLM ускоряют обработку данных, усиливают аналитику, позволяют лучше персонализировать услуги, а также создавать ИИ-ассистентов нового поколения.