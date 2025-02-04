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Альфа-Банк вручит работодателям премию за цифровое лидерство

Альфа-Банк, как лидер HR-tech, третий год подряд вручает премию компаниям, которые создают новую цифровую реальность и инновационные продукты в HR. В номинацию может быть заявлен проект в области бренда работодателя, корпоративной культуры и внутренних коммуникаций, для реализации которого использовались технологичные решения.

Заявки принимаются на участие в специальной номинации за прорывные цифровые и финтех-достижения в области управления персоналом – HR-бренд от HeadHunter. Участвовать может любая компания, которая создаёт самые технологичные и удобные сервисы для сотрудников.

Эксперты Альфа-Банка будут оценивать заявки по критериям эффективности, инновационности, социальной значимости и влияния на клиентский опыт.

Заявки принимаются до 14 февраля. Победитель получит заслуженное признание и награду на церемонии награждения премии HR-бренд от HeadHunter.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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