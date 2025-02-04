В феврале средний чек в аптеках увеличивается на 70%

В 2024 году россияне увеличили расходы на здоровье, что привело к росту среднего чека в том числе и на медикаменты. Согласно последнему исследованию сервиса «Виртуальная клиника» от «Ингосстраха» и сети клиник «Будь Здоров», более 35% респондентов считают, что в 2024 году средний чек на медикаменты вырос на 20-30%, а 19% говорят о динамике более 30%.

«Стоимость — ключевой фактор при выборе лекарства, особенно в условиях роста цен. Очевидно, что люди стремятся сэкономить на лекарствах без ущерба для качества лечения. Самым эффективным помощником в этом могут стать программы лояльности финансовых организаций. Например, кешбэк в категории месяца позволяет вернуть до 10% расходов на медикаменты, а сертификаты в популярные сети аптек можно купить за начисленные баллы», — прокомментировала Вице-президент по партнерским программам СПАО «Ингосстрах» Екатерина Снигирь.

Директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева отмечает: «По данным врачей, с сентября по апрель существенно возрастает вероятность заболеть ОРВИ, при этом наибольший пик заболеваемости приходится на февраль и март. Поэтому в этот холодный период заметно увеличивается средний чек клиентов Банка в категории «Аптеки и магазины медикаментов». В среднем он составляет 1730 рублей. При этом февраль — месяц повышенного кешбэка на покупки в аптеках в нашем бонусном календаре, в этот период траты увеличиваются в среднем на 70%».