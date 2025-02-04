Накопительный счет Ингосстрах Банка в топ-5 лучших в январе 2025 года

Эксперты финансового маркетплейса Выберу.ру назвали лучшие накопительные счета по итогам января 2025 г. Всего в финальный список попали 20 сберегательных продуктов, которые предлагают банки из топ-100 по активам. Накопительный счет «На завтра» Ингосстрах Банка занял 5-е место в рейтинге.

Среди преимуществ счета «На завтра» эксперты Выберу.ру отметили высокую ставку – до 22% годовых, начисление процентов на ежедневный остаток, надбавку за покупки по картам и возможность вносить и снимать средства без ограничений. Проценты по счету выплачиваются раз в месяц.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как как ставка дохода, начисляемая на остаток средств на счете; порядок начисления процентов; наличие капитализации; реальный денежный доход вкладчика, а также наличие комиссий и ограничений при переводе денег со счета. Дополнительно учитывалась значимость кредитной организации на финансовом рынке России.

Накопительный счет «На завтра» доступен для оформления в интернет-банке и приложении, после получения дебетовой карты с доставкой. Ознакомиться с подробными условиями можно на сайте Ингосстрах Банка.