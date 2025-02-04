Рост экономических показателей зафиксировали в Иркутской области

В Иркутской области зафиксировали рост экономических показателей. Подробные данные озвучил губернатор Игорь Кобзев на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

«Индекс промышленного производства региона за 11 месяцев прошлого года вырос на 9 %. Индекс добычи полезных ископаемых за тот же период поднялся выше среднероссийского показателя и составил 112% – это 7-е место в целом по России. Индекс обрабатывающих производств вырос более чем на 5%», – пояснил глава региона.

С 2019 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Приангарья увеличился на 30%. За 5 лет регион экспортировал сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров на сумму более 300 млн долларов США в текущих ценах. География экспорта охватывает почти 30 стран, основные направления – Азия, Ближний Восток и Восточная Европа.

Драйверами развития лесопромышленного комплекса в регионе являются приоритетные инвестиционные проекты, направленные на создание новых и модернизацию имеющихся мощностей глубокой лесопереработки. Сегодня в регионе реализуется 12 таких инвестиционных проектов. На 1 января 2025 года инвесторы уже вложили в их исполнение 140 млрд рублей. Благодаря запуску новых производственных линий создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест для жителей Приангарья.