Иркутская область вошла в топ-5 регионов-лидеров России по объему торговли с Китаем

Иркутская область вошла в пятерку лучших регионов России по объему торговли с Китаем. Более 65% от общего объема внешнеторгового оборота России с КНР приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Сахалинскую и Иркутскую области. Это было отмечено заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем.

По итогам 2024 года, Россия стала одним из пяти крупнейших торговых партнеров Китая, показав рост взаимного товарооборота более чем на 7%, до 220 млрд долларов. К 2030 году страны планируют увеличить объемы торговли до 300 млрд долларов. Этому способствует активное экономическое и инвестиционное сотрудничество, закрепленное соответствующими планами, утвержденными в 2023-2024 годах.

Фундаментом международных отношений Иркутской области и Китайской Народной Республики остаются подписанные соглашения о сотрудничестве с провинциями Ляонин, Хэйлунцзян, Автономным районом Внутренняя Монголия. Экспорт продукции из Иркутской области в Китай за первые девять месяцев 2024 года вырос на 23%, при этом основу поставок составляют топливно-минеральные ресурсы, лесоматериалы и металл.

В 2024 году Иркутская область активно участвовала в международной деятельности, принимая делегации высокого уровня из Китая и проводя презентации своего экономического потенциала.

– Знаковым событием прошлого года в отношениях Иркутской области и КНР стал визит нашей делегации в Пекин и Шэньян, где провели презентацию экономического и инвестиционного потенциала Приангарья и бизнес-миссии деловых кругов. В ходе визита были заключены соглашения и внешнеэкономические контракты, и мы, конечно, ожидаем, что со временем договоренности, обозначенные в Китае, перейдут в новые совместные проекты. Правительство Иркутской области со своей стороны готово продолжать совместную с Китаем работу, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он добавил, что в планах на будущее – участие в этом году представителей Приангарья в Международной ярмарке путешествий в Гуанчжоу, Китайской образовательной выставке, Российско-Китайском бизнес-форуме в Сиане, а также организация новых бизнес-миссий для укрепления двустороннего сотрудничества.