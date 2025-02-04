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Ураган ожидается на юге озера Байкал

Опасные явления прогнозируют на Байкале. Погода на озере, предположительно, испортится в ближайшие сутки, информирует «Заповедное Прибайкалье».

«Северо-западный ветер может усилиться по средней и южной части озера до 25−30 м/с, а местами порывы достигнут 35−40 метров в секунду! И это при температуре -14,-19°, при облачной погоде – до -24°», – говорится в сообщении.

По данным регионального Гидрометцентра, погода испортится и по области – ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег и метели.

Из-за непогоды в Иркутской области ввели режим повышенной готовности, который будет действовать 4-5 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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