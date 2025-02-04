Студент «Академии ИТ» получил стипендию губернатора Иркутской области

Студент ИРНИТУ и «Академии ИТ», будущий сотрудник компании Эн+ Валерий Бобров получил именную стипендию от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Учащийся Политеха вошел в число 70 лучших студентов региона.

Обучающийся на 4 курсе ИРНИТУ по специализации «Информационные системы и технологии», Бобров с 2023 года учится и в «Академии ИТ» – дополнительной образовательной программе, которая гарантирует трудоустройство по специальности в энергохолдинг после успешного завершения обучения по целевому договору. Он также принимает активное участие в научной работе, является автором статей о современной энергетике, а ряд разработанных им компьютерных программ уже имеют свидетельство о государственной регистрации.

– Когда я узнал, что стал стипендиатом, то понял, что я на правильном пути, и надо продолжать усердно работать, чтобы продолжать побеждать. Мне нравится ускорять процессы с помощью цифровизации. И после выпуска из вуза я хотел бы продолжать работать над автоматизацией процессов и цифровой трансформацией. Благодаря «Академии ИТ» я обрел уверенность в себе и начал подавать заявки на научные конкурсы и занимать призовые места, что сыграло важную роль в получении стипендии», - отмечает Валерий Бобров.

Именная стипендия вручается студентам и аспирантам по итогам конкурсного отбора. В 2024 году было подано 164 заявки, победителями стали 50 студентов и 20 аспирантов из восьми вузов и пяти научных учреждений Приангарья. Победители получат стипендии на общую сумму 3,6 миллиона рублей: в размере 50 тысяч рублей – студенты, по 55 тысяч рублей – аспиранты.

Выбирая лучших, экспертная комиссия учитывает академическую успеваемость и научную активность – победы в олимпиадах и грантовых конкурсах, участие в конференциях, наличие публикаций и многое другое.

«Академия ИТ» обеспечивает студентам возможность развивать свою научную деятельность. Это специализированная программа обучения от Эн+ на базе Иркутского политеха, Иркутского и Братского госуниверситетов, направленная на обеспечение компании высококвалифицированными молодыми кадрами дефицитных специальностей, подготовленными в соответствии с запросом бизнеса.

Основатель энергохолдинга Олег Дерипаска, сам с отличием закончивший физфак МГУ, не раз отмечал важность работы со студентами, постоянной интеграции их в рабочие процессы компаний, а также необходимость формирования кадрового резерва энергохолдинга за счет молодых профессионалов.