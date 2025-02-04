Цены на ски-пассы в России взлетели на 17%

В 2024 году средняя стоимость ски-пассов на горнолыжных курортах России увеличилась на 17%, как показало исследование консалтинговой компании NF GROUP.

Цены на однодневные ски-пассы для взрослых варьировались от 2,4 тыс. до 6,3 тыс. рублей, в зависимости от курорта. Наибольший рост цен наблюдался на курортах с изначально низкими тарифами, таких как «Горный воздух» с увеличением на 36% и «Манжерок» на 20%. В то время как на дорогих курортах, таких как «Газпром Поляна», прирост составил лишь 4%.

Анализ охватил крупнейшие горнолыжные курорты России, включая «Роза Хутор», «Красную Поляну» и «Газпром Поляну» в Сочи, «Шерегеш» в Кемеровской области, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и другие. Суммарная протяженность трасс составляет около 400 км, что превышает 30% всех горнолыжных трасс в России.

Цены на проживание в высокий сезон (февраль 2025 года) также существенно варьируются. Стоимость номеров категории 3 звезды составляет от 6 до 22 тыс. рублей, 4 звезды — от 8 до 35 тыс. рублей, а 5 звезд — от 19 до 42 тыс. рублей. Самые высокие цены традиционно на курортах Сочи, а также в отелях «Манжерок» на Алтае и Arkhyz Royal Resort & SPA в Карачаево-Черкесской Республике.