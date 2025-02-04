Как новички-селлеры на маркетплейсах попадают в ловушку долгов

Сегодня одна из самых уязвимых категорий людей — это новички-селлеры на маркетплейсах, предупреждает банкротный управляющий Игорь Льгов. Эти люди идут на крайние меры ради успеха.

– Они продают своё жильё, влезают в долги, чтобы закупить товар, но потом сталкиваются с тем, что просто не могут его продать! Более того, они готовы платить огромные суммы — порой речь идёт о миллионах рублей — за сомнительные курсы вроде «Как раскрутиться на маркетплейсе». Но никто из них не думает, что даже диплом MBA обойдётся дешевле! – поделился в интервью Газете Дело Игорь Льгов.

Он добавил, что также в группе риска сейчас криптоинвесторы, жертвы мошенников и владельцы маленьких магазинчиков у дома.