Новый руководитель возглавил аэропорт Братск

Сергей Денисенко назначен новым управляющим директором аэропорта Братск. До этого он занимал пост заместителя управляющего директора по аэропортовой деятельности.

Сергею Денисенко 44 года, он получил образование инженера по организации воздушного транспорта в Санкт-Петербургском Государственном Университете Гражданской Авиации. В Братске он начал работу в 2023 году после должности заместителя по производству в международном аэропорту Сочи.

Основные задачи Сергея Денисенко включают развитие аэропорта, строительство нового пассажирского терминала, реконструкцию существующих объектов, оптимизацию системы закупок и укрепление партнёрских связей с правительством Иркутской области и местными администрациями.

Предыдущий руководитель аэропорта, Сергей Корытов, возглавлял предприятие с 2016 года и ушёл с поста в связи с окончанием контракта.

Аэропорт Братск функционирует с 1964 года и обладает статусом международного, предоставляя полный спектр авиационных услуг. С марта 2023 года 100% акций аэропорта принадлежат компании «Сибирские Аэропорты» (РУСАЛ).