Первые СберКарты Ветерана выдали в Иркутске

Ветераны боевых действий могут оформить и получить в отделениях Байкальского банка СберКарту Ветерана. Сбербанк и Министерство обороны Российской Федерации заключили соглашение о партнёрстве в социально-значимом проекте.

СберКарта Ветерана – аналог соответствующего бумажного документа и обладает всеми преимуществами дебетовой СберКарты. Для ее оформления потребуются паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в специальной военной операции. Оформление карты в офисе банка занимает около 30 минут, изготовление от 40 до 50 дней в зависимости от региона.

Карта не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а дополняет его, помогает упростить получение финансовой и нефинансовой поддержки от государства. На СберКарту Ветерана можно получать денежное довольствие, федеральные и региональные социальные выплаты, льготы и скидки.

Также СберКарту Ветерана можно использовать и для привычных финансовых операций: платежей и переводов, с неё можно снимать деньги в банкоматах Сбера без комиссии, расплачиваться за покупки и получать бонусы Спасибо. Все операции по карте легко и просто совершать в удобном банковском приложении СберБанк Онлайн.

«СберКарта Ветерана – это удобный и полезный финансовый помощник. Но это не просто банковская карта, а важный элемент социальной поддержки для тех, кто служил и служит нашей стране. В Иркутской области в Байкальский банк для оформления СберКарты Ветерана уже обратились более 100 человек», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбера.