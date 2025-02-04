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Названы самые востребованные специалисты на Байкале

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Кадровый центр региона проанализировал самые востребованные вакансии на прибайкальских территориях, характерные для Приангарья, и выявил, что большинство из них связано с туристической сферой. Результатами исследования поделилась пресс-служба правительства Иркутской области.

В частности, в Байкальске нужны специалисты на обслуживание канатной дороги – машинист-оператор и слесарь-обходчик. В архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Тальцы» открыта вакансия экскурсовода. Сюда же требуется мастер столярно-плотницких работ.

На Ольхоне есть потребность в швейцарах, официантах, барменах и администраторах. Заработная плата варьируется от 30 до 100 тысяч рублей с предоставлением места жительства и трехразовым питанием.

Многие из вакансий предлагают не только в сезон, но и круглогодично.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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