Иркутск примет участие в международной туристической выставке MITT

Иркутск примет участие в 31-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT. Подготовка у мероприятию уже началась, рассказали в пресс-службе мэрии.

На выставке иркутские специалисты расскажут о туристических возможностях города. Также они смогут установить контакты с потенциальными туристами и профессионалами отрасли для дальнейшего сотрудничества.

Уже ведется обсуждение дизайн-проекта стенда Иркутска и Иркутской области. Власти предполагают, что площадка даст возможность заявить о себе и привлечь в город и регион еще больше гостей из России и зарубежных стран.

Выставка MITT пройдет в Москве с 18 по 20 марта. Организаторы подготовили насыщенную трехдневную программу: более 20 тематических сессий, конференций, презентаций, дискуссий и обучающих семинаров. Эксперты представят анализ тенденций развития рынка и перспектив отрасли. Особое внимание уделят адаптации бизнеса к динамично меняющимся условиям, повышению операционной эффективности, внедрению инноваций, а также управлению персоналом.