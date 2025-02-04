Сагаалган в Иркутской области будут отмечать целый месяц

Национально-культурный праздник Сагаалган в Усть-Ордынском Бурятском округе и Ольхонском районе в 2025 году будет отмечаться с 1 марта по 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Запланированы культурные, спортивные и просветительские мероприятия на различных площадках. Также в этот период люди независимо от национальности и вероисповедания в дацанах смогут поприсутствовать на молебнах, принять участие в ритуале освящения флажков на удачу «Хии морин», посетить кафе национальной кухни.

Масштабное празднование Сагаалгана состоится 14 марта в поселке Усть-Ордынский. В этот день на центральной площади будут установлены войлочные юрты, в которых состоятся продажа книжной и сувенирной продукции мастеров УОБО, передвижная выставка Национального музея УОБО, фотосессии для гостей праздника, различные интерактивные мероприятия, семейный квест «Юрта – круглый дом, побывайте в доме том».

В рамках праздника под открытым небом будут организованы народные игры и фестиваль-конкурс для делегаций из районов УОБО и Ольхонского района, круговой танец «ехор». На кострах сварят чай и национальное бурятское блюдо саламат. Администрация Эхирит-Булагатского района организует ярмарку сельхозпродукции.

Завершится мероприятие по традиции праздничным концертом Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».