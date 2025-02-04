Рост ввода жилья на 7,7% зафиксировали в Иркутской области

В 2024 году в Иркутской области было введено больше жилья, чем в 2023-м – это зафиксировал Иркутскстат. Подробности сообщаются на сайте организации.

«За 2024 год введено в строй жилье общей площадью 1605,2 тыс. кв. м, что на 7,7% больше, чем год назад. Значительный рост – на 15,7% – отмечен в сельской местности, на эти территории приходится больше половины – 56,1% – общего ввода», – говорится в сообщении.

Как и в прошлом году, высокими темпами отличается индивидуальное жилищное строительство, возросшее на 18,1%. Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 1200 тыс. кв. м. – это 74,8% введенного в регионе жилья, часть домов возведена на собственных дачных участках – рост оценивается в 37,5%.