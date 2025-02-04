Названы лидеры Иркутской области по вводу жилья

Иркутскстат изучил рынок недвижимости в Приангарье и выявил лидеров по вводу жилья по итогам прошлого года. Среди них – Иркутский, Ольхонский и Шелеховский районы.

«Среди муниципальных образований региона стабильно лидирует Иркутский район как по общей площади построенного жилья, так и в расчете на 1000 жителей. Здесь введены в строй индивидуальные дома и многоквартирные здания общей площадью 760 тыс. кв. м, по 4524 квадрата в расчете на 1000 жителей, что в 6,6 раза превышает областной уровень – 688,8 кв. м.», – говорится в сообщении.

Второе и третье место по вводу жилья с учетом числа жителей занимают Ольхонский и Шелеховский районы, где сдано под ключ соответственно 1409 и 1246 кв. м на 1000 населения.

За 2024 год в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 308,3 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 9957 зданий, из них 341 нежилое (промышленные, коммерческие, учебные, административные и др.).