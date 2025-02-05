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Примсоцбанк – в числе лучших работодателей России

Примсоцбанк занял второе место среди крупных компаний Приморского края и седьмое место среди крупных банков России в рейтинге лучших работодателей 2024 года по версии сайта для поиска работы и персонала hh.ru.

В рейтинг-2024 вошли 1 729 компаний со всей страны. В общей сложности исследование охватило 40 отраслей бизнеса и 72 региона России, а в голосовании приняли участие 131 000 человек, которые отдали 686 000 голосов за финалистов. Сама оценка проводилась по нескольким критериям, включая мнение соискателей, отзывы действующих и бывших сотрудников, а также эффективность HR-процессов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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