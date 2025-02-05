Примсоцбанк — в лидерах рейтинга лучших автокредитов на машины с пробегом

Аналитический департамент финансового маркетплейса Выберу.ру сообщает, что автокредит «На подержанный автомобиль» от Примсоцбанка вошёл в число лидеров рейтинга лучших займов на машины с пробегом в 2024 году.

По сведениям экспертов сервиса, продукт Банка замкнул ТОП-10 предложений российских кредитных организаций.

При составлении рейтинга в расчёт брались текущая величина процентной ставки, размер ежемесячных платежей и полная стоимость кредита, а также срок и максимальная сумма займа.