Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если это станет единственным способом достижения мира. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале Моргана, сообщает РБК.

Зеленский подчеркнул, что, если прямая встреча с Путиным станет единственной возможностью достичь мира для украинских граждан и избежать потерь, он примет эту конфигурацию переговоров, в которой также могут участвовать США и ЕС.

Однако президент России Владимир Путин ранее заявил, что легитимность полномочий Зеленского истекла в мае 2024 года, и подчеркнул, что нелегитимный лидер не может подписывать соглашения.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог выразил желание Вашингтона добиться проведения выборов на Украине до конца года. Хотя президентский срок Зеленского завершился в мае 2024 года, выборы были отменены из-за военного положения. В команде Трампа считают, что проведение выборов позволит новому лидеру вести диалог с Россией о долгосрочном мирном соглашении.

Напомним, президент США неоднократно выражал стремление встретиться с Владимиром Путиным «как можно быстрее». Российский президент, в свою очередь, отмечал важность переговоров и готовность России к диалогу по всем интересующим вопросам.