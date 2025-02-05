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ЦБ не видит устойчивых изменений снижения инфляции в январе

Согласно отчету Банка России «О чем говорят тренды», в январе темпы роста потребительских цен оставались высокими по сравнению с предыдущими годами. За период с 1 по 27 января цены поднялись на 1,14%.

Регулятор отметил, что значительное влияние на январские показатели оказало несколько факторов:

- Повышение тарифов на общественный транспорт,
- Удорожание некоторых коммунальных услуг,
- Увеличение минимальной розничной цены на водку.

Кроме того, важным фактором стало подорожание отечественных автомобилей вследствие увеличения цен производителем. Также ЦБ указывает на возможное воздействие нового повышения утилизационного сбора и накопления запасов непроданных машин.

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Вместе с тем медиана распределения роста цен снизилась с декабрьского пика, удорожание большинства укрупненных категорий замедлилось относительно конца декабря, отмечает регулятор.

«Пока об устойчивости этого тренда говорить преждевременно — потребительский спрос сохраняется высоким на фоне продолжающегося быстрого роста номинальных зарплат. В целом статистика цен и анализ ценовой динамики указывают на отсутствие в настоящее время признаков устойчивого замедления роста цен», — резюмирует ЦБ.

Напомним, что несмотря на рост инфляции, Центробанк в конце декабря принял противоречивое решение и оставил ключевую ставку без изменения на уровне 21%. По оценке регулятора, годовая инфляция в начале 2025 г. продолжит расти и, вероятно, достигнет пика только в апреле. Ближайшее заседание ЦБ по ставке состоится 14 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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