Фонд «Экология» РСХБ объявляет о старте Всероссийской акции по сбору макулатуры

Всероссийская акция по сбору макулатуры «Посадим лес вместе» пройдет с 3 февраля по 23 марта на площадке детских садов и школ по всей стране. Просветительская экологическая инициатива направлена на утилизацию ненужных бумажных отходов, а собранные средства от их переработки пойдут на весеннюю посадку деревьев в 2025 году. Организаторами инициативы выступают Фонд «Экология» РХСБ совместно с АНО «Убиратор Просвещение».

Акция нацелена на популяризацию грамотного обращения с отходами и лесовосстановление, а также – на привлечение молодежи к экологическим проектам. По итогам будут выбраны 5 самых активных школ и детских садов по количеству собранной макулатуры. Победители получат сертификаты на посадку деревьев и экологические призы для самых результативных классов. Все участники акции будут награждены грамотами за участие. По итогам весенней посадки деревьев организаторы подготовят видеоотчет, чтобы каждый ребенок увидел результат своего вклада в сохранение природы.

Как организовать точку сбора макулатуры?

Чтобы присоединиться к проекту, оставьте заявку в анкете по ссылке ; Дождитесь звонка от менеджера проекта для уточнения деталей по заявке и получения всех необходимых материалов для подготовки и проведения акции; Организуйте сбор макулатуры на площадке детского сада или школы; В назначенный день примите машину, которая вывезет собранное сырье.

«В прошлом году мы впервые организовали акцию «Посадим лес вместе», дети собрали почти 10 тонн макулатуры. Изначально проект был рассчитан на Москву и Подмосковье, однако привлек участников и из других регионов. К сбору макулатуры присоединились школьники из Оренбурга, Республики Чувашия, Рязанской, Ленинградской и Калужской областей. В этом году мы решили расширить географию проекта, чтобы охватить большее количество неравнодушных участников», – сообщила директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова.

Одно из ключевых направлений Фонда – лесовосстановление. В прошлом году активисты высадили 77 500 деревьев на сумму 10,5 млн рублей благодаря неравнодушным к сохранению природы клиентам Россельхозбанка. В акции «Посадим лес вместе» организаторы делают акцент на экопросвещение подрастающего поколения и вовлечение детей в природоохранные проекты.