Новые ограничения для мигрантов в России: что изменится с февраля?

С 5 февраля начнут действовать новые ограничения для мигрантов, их публикует РБК. В ряде регионов уже введены ограничительные меры. К примеру, в Иркутской области с октября установлены ограничения в 16 сферах деятельности.

1. Режим спецвысылки

Мигранты, совершившие правонарушения или пребывающие в России нелегально, попадут в специальный реестр контролируемых лиц. Это ограничивает их в покупках недвижимости и транспорта, управлении автомобилем, кредитовании и других действиях. Они обязаны сообщать МВД о своем местонахождении через фото с геолокацией. За повторные нарушения предусмотрена депортация.

2. Выдворение и отказ во въезде

Полиция получила право выдворять нелегальных мигрантов после нескольких административных нарушений. Погранслужба расширила основания для отказа во въезде, включая угрозу безопасности России.

3. Незаконные услуги для мигрантов

Введены штрафы за оказание услуг нелегальным мигрантам. Для граждан они составляют 2–5 тыс. руб., для должностных лиц — 35–50 тыс. руб., для юридических лиц — 400–500 тыс. руб.

4. Статус родителей детей-мигрантов

Родители-иностранцы детей, признанных нежелательными в России, получат аналогичный статус и обязаны покинуть страну. Нарушение этих норм ведет к депортации. Статус присваивается за нарушения при въезде, угрозу безопасности и другие причины.

Однако на этом изменения, похоже, не закончатся. В конце декабря Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы и прописывать в патентах компании, в которых те должны работать, а не их специальности. Ведомство таким образом хочет снизить текучесть кадров и усилить контроль за мигрантами. Как сообщили в министерстве, в строительстве и ЖКХ сейчас трудятся около 1 млн иностранцев.

Кроме того, многие регионы уже приняли меры по ограничению мигрантов. Так, в октябре губернатор Иркутской области подписал указ, который ограничивает деятельность мигрантов в 16 сферах, включая торговлю определёнными товарами, работу в такси и предоставление туристических услуг. Представители бизнеса считают, что запрет не решит проблему полностью. Эксперты отмечают, что нехватка рабочей силы может привести к увеличению зарплат и усилению инфляции. Однако они согласны с необходимостью повысить прозрачность процесса привлечения мигрантов, что является вопросом административного контроля.