Россияне стали продавать дома с электроотоплением из-за дифтарифов: главное к утру

К текущему утру стало известно, что стоимость золота вновь побила исторический максимум, аналитики не ожидают замедления роста цен в РФ, россияне стали продавать жилье с элетроотоплением из-за дифтарифов, а в Иркутской области зафиксировали рост ввода недвижимости. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Рекордная цена золота

Стоимость золота вновь побила рекорд – апрельские фьючерсы на Чикагской товарной бирже накануне подорожали на 0,68%. Таким образом, цена оказалась равна $2876,51 за унцию. Прежде золото рекордно подорожало до $2850 за унцию 30 января. Аналитики предполагают, что изменение цен связано с торговыми пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом.

Рост цен продолжится

Аналитики Центробанка России заявили, что не видят признаков перехода к устойчивому замедлению роста цен, следует из бюллетеня ЦБ. Такие выводы сделаны по итогу января, когда рост цен остался высоким. Вклад в динамику вносят устойчивые компоненты. В текущей ситуации эксперты видят необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий для снижения инфляции.

Отказ от электроотопления

После введения дифтарифов россияне начали отказываться от жилья с электроотоплением. Например, такая тенденция замечена в Калининградской области. Люди опасаются, что из-за низких лимитов потребления, в которые они не укладываются, их ждут большие счета, а они, в свою очередь, могут оказаться не по карману, потому в превентивных целях люди продают недвижимость.

Рост ввода жилья в Приангарье

Аналитики зафиксировали по итогам 2024 года рост ввода жилья на 7,7%, до 1605,2 тыс. квадратных метров. Значительный рост – на 15,7% – отмечен в сельской местности, на эти территории приходится больше половины – 56,1% – общего ввода. Особо высокими темпами отличается индивидуальное жилищное строительство, возросшее на 18,1%.

Лидеры по вводу

Также эксперты назвали регионы, которые ввели в 2024-м больше всего жилья: это Иркутский район, где появились индивидуальные дома и многоквартирные здания общей площадью 760 тыс. кв. м., Ольхонский и Шелеховский районы, где сдано под ключ соответственно 1409 и 1246 кв. метров на 1000 жителей.