Золото $2876. И это не предел

Цены на золото вновь достигли исторического максимума, впервые превысив отметку в $2876 за унцию. Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) подорожали на 0,68%, достигнув $2876,51 за унцию.

Ранее аналитики прогнозировали рост цен на золото в 2025 году. «Финам» ожидал, что в I-II квартале 2025 года цена будет в пределах $2600-2800 за унцию, с возможным ростом до $3300. Эксперты БКС Мир инвестиций предполагали, что темпы роста могут замедлиться в начале года, но тренд останется позитивным, учитывая долговую ловушку ФРС и геополитическую нестабильность на Украине и в других регионах. Bank of America прогнозировал, что цены на золото могут достичь $3 тыс. за унцию в 2025 году, но этот процесс может занять до полугода.

Еще в январе 2023 года, когда драгоценный металл торговался на уровне $2000, эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин заявил, что мир стоит на пороге бычьего тренда по золоту. Он выделил несколько причин возможного многократного роста цен на этот металл.

По словам эксперта, в последние годы золото было менее популярным среди инвесторов из-за интереса к криптовалютам и росту фондовых индексов. «За последние 60 лет было два периода, когда цены на золото вырастали в разы. Первый – в начале семидесятых, второй – в начале двухтысячных. В это время наблюдалось снижение объёмов производства металла. Вот и сейчас мы видим, что с 2019 года золотодобывающие компании по всему миру сокращают производство. Это связано, прежде всего, с уменьшением инвестиций в добычу, так как корпорации направляли капитал на проекты, связанные с производством других металлов. При этом сократились резервы – несмотря на открытие новых месторождений, с 2011 года, запасы крупнейших компаний мира сократились на треть. А спрос на золото растёт, особенно со стороны центральных банков, которые уменьшают инвестиции в американские госбумаги и увеличивают закупки золота», – указывал эксперт. Он считает, что долгосрочная цель на золото – 4-5 тысяч долларов за унцию.