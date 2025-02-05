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Вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей в Иркутской области

На начало 2025 года в регионе ищут 2 тыс. таких работников. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

На начало 2025 года в Иркутской области было открыто почти две тысячи вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тыс. рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам декабря 71,9 тыс. рублей.

Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (20% от всех вакансий с доходом 200 тыс. руб.), машинистам (16%), менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами и сварщикам (по 4%).

Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (16%), «Добывающая отрасль» (12%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (11%), «Услуги для бизнеса» (5%) и «Нефть и газ» (4%).

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