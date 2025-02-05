Девять самолетов не смогли приземлиться в Иркутске из-за непогоды

В Иркутске наблюдается непогода – метель и сильный ветер. Из-за неблагоприятных явлений сегодня в аэропорту города не смогли приземлиться самолеты, сообщает пресс-служба авиаузла.

«Из-за непогоды девять рейсов были направлены на запасные аэродромы. Сейчас авиасообщение полностью восстановлено, аэропорт работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

C 6:30 аэропорт Иркутска начал принимать и отправлять рейсы после неблагоприятных метеоусловий.

Напомним, в Приангарье сейчас действует режим повышенной готовности. В течения дня по региону возможны порывы ветра до 40 м/с.