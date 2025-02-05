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В Иркутской области число аттестованных гидов достигло 254

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Сегодня в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского успешно завершилась первая в этом году аттестация гидов-экскурсоводов. Аттестация проводилась комиссией, состоящей из экспертов отрасли и представителей образовательных учреждений. Из 16 участников испытания 13 гидов подтвердили свою квалификацию.

Таким образом, общее количество аттестованных гидов в регионе теперь составляет 254 специалиста. Важно отметить, что полученные сертификаты действительны в течение пяти лет, что позволит гидам без ограничений работать на территории Иркутской области весь этот период.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова подчеркнула значимость повышения квалификации для безопасности туристического сектора, отметив, что регион занимает лидирующие позиции среди других субъектов РФ по количеству сертифицированных гидов.

Следующий этап аттестации запланирован на 20 марта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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