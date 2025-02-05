Более 50 машин выехали на трассы Приангарья для борьбы с последствиями непогоды

Дорожные службы Иркутской области расчищает трассы региона от снега в условиях метели. Данные меры усилены из-за непогоды, работы ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба ДСИО.

На данный момент на дорогах региона задействовано более 50 единиц техники, включая тракторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры. Для борьбы с гололедицей активно применяются противогололедные материалы.

Ночью, несмотря на сложные погодные условия и плохую видимость, техника вышла расчищать трассы с повышенной интенсивностью движения, чтобы к утреннему часу пик дороги были убраны, посыпаны ПГМ и безопасны.