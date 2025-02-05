Переход на цифровые рубли будет принудительным? ЦБ опровергает мифы

Банк России выявил новый всплеск распространения ложной информации о цифровом рубле в мессенджерах и социальных сетях. Среди них — утверждение о принудительном переводе россиян на цифровую валюту и полном отказе от наличных денег. Представитель ЦБ заявил, что такие сообщения часто содержат ссылки на несуществующие законы и нормативные акты, пытаясь ввести пользователей в заблуждение и создать атмосферу страха перед новой формой валюты, сообщает РБК.

Рассылка призывает граждан категорически отказаться от использования цифрового рубля, предлагая даже формы заявлений для заполнения. В ЦБ назвали «очередным мифом, который не соответствует действительности», слухи о планах отказа от наличных денег из-за цифрового рубля и о якобы принудительном переводе всех граждан на цифровые рубли. Один из слухов утверждает, что Сбербанк уже начал сбор подписей для перевода клиентов на цифровые рубли, хотя банк официально опроверг эти данные.

В ЦБ подчеркнули, что переход на цифровой рубль будет добровольным, а запуск этой системы планируется лишь летом 2025 года. Представители Сбербанка также заверили, что информация, циркулирующая в сети, не имеет ничего общего с реальностью.

Тем временем некоторые россияне, поверив в ложь, начали подавать заявления об отказе от цифрового рубля через МФЦ. Эксперты предупреждают, что подобные рассылки могут стать основой для новых мошеннических схем, направленных на запугивание и обман доверчивых людей.