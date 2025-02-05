Аэропорт Домодедово функционирует в обычном режиме, несмотря на судебные разбирательства

Работа аэропорта Домодедово продолжается в штатном порядке, несмотря на текущий судебный процесс. Все пассажирские и грузовые рейсы выполняются согласно расписанию, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ранее по запросу Генеральной прокуратуры были приняты обеспечительные меры в отношении долей ООО «ДМЕ Холдинг», которое управляет аэропортом.

Как отметил господин Кореняко, Росавиация внимательно следит за деятельностью аэропорта Домодедово, действуя в интересах пассажиров и бизнеса в соответствии с решением Арбитражного суда Московской области.

Напомним, ранее сообщалось, что суд предоставил Росавиации право доступа к управлению аэропортом Домодедово. Прокуратура обосновала такую меру необходимостью предотвращения уклонения бенефициаров Дмитрия Каменщика и Валерия Когана от ответственности за возможные инциденты в аэропорту, что неоднократно приводило к ущербу для комплекса.