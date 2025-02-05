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Улицу 2-ю Железнодорожную комплексно отремонтируют в Иркутске в 2025 году

Комплексный ремонт улицы 2-й Железнодорожной на участке от Маяковского до Терешковой проведут в Иркутске в 2025 году. Подрядная организация, поиск которой сейчас идет, приступит к работам 15 апреля, следует из документации на портале Госзакупок.

Запланированы обрезка веток и валка аварийных деревьев, корчевка пней, демонтаж старых покрытий и элементов, обустройство основания, бортового камня, газонов, укладка асфальта на проезжую часть и тротуары, замена люков, восстановление элементов ливневой канализации, наружного освещения, барьерного ограждения, монтаж дорожных знаков, устройство тактильной плитки, светофоров, нанесение разметки и ряд других мероприятий.

Привести в порядок объект рассчитывают до 15 октября. Стоимость контракта – 97,6 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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