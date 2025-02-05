GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах здоровья сердца

Нейросеть Сбера подтвердила свои знания, сдав экзамен в Волгоградском медуниверситете по специальности «Кардиология».

Нейросетевая модель Сбера GigaChat MAX теперь может помогать людям по вопросам здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы. Это стало возможным благодаря дообучению искусственного интеллекта на датасете по специальности «Кардиология» и сдаче экзамена в Волгоградском Государственном Медицинском Университете.

«Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности в России, да и в мире в целом. Поэтому первой специализацией для дальнейшего дообучения GigaChat MAX мы выбрали кардиологию. Аккредитация подтверждает знания нейросети в этом направлении, благодаря чему пользователь может получать достоверную информацию по кардиологическом вопросам у GigaChat. Для этого нужно описать свои симптомы в запросе, и нейросеть даст наиболее вероятные причины их появления. Искусственный интеллект уже помогает врачам и может стать помощником каждому человеку в вопросах собственного здоровья», — Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка.

«Искусственный интеллект всё активнее используется в самых разных сферах жизнедеятельности, в том числе — медицине. Уже сегодня он значительно облегчает, например, рутинный труд врачей-рентгенологов, и применение его будет только расширяться. Важно, что программные продукты сегодня разрабатываются на потребностях практикующих врачей, с учетом реальных клинических случаев и создаются совместно IT-специалистами и теми, кто в последующем будет пользоваться этими разработками. Поэтому испытание нейросетевой модели Сбера GigaChat MAX в условиях Волгоградского государственного медицинского университета — это важный шаг в развитии технологий и их использования в сфере медицины», — Владимир Шкарин, ректор ВолгГМУ Минздрава России, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Института НМФО, доктор медицинских наук, профессор.

Это уже третий медицинский экзамен, который искусственный интеллект Сбера успешно сдал. В феврале 2024 года, нейросетевая модель одной из первых в мире сдала выпускной экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник». Как и любой студент, окончивший 6 курсов медицинского вуза по федеральному государственному образовательному стандарту, искусственный интеллект прошёл тестирование и ответил на вопросы билета. А в ноябре 2024 года на базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) модель GigaChat MAX успешно сдала тестирование и решила ситуационные задачи, соответствующие теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности «Лечебное дело». Для этого GigaChat MAX был дополнительно обучен сотнями врачей. Успешное прохождение аккредитации подтверждает, что модель стала ещё умнее, обладает более глубокими медицинскими знаниями и сможет быть более полезна для сферы здравоохранения.