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АвтоУСН и майнинг: новые налоговые инициативы в Иркутской области с 2025 года

С 1 января 2025 года в Иркутской области введен специальный налоговый режим.

<p>Фото https://irkobl.ru/</p>

Фото https://irkobl.ru/

На встрече полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и руководителя Межрегиональной инспекции ФНС России по СФО Руслана Афанасиева обсуждались итоги работы налоговых органов Сибири в 2024 году и задачи на текущий год.

В 2024 году в консолидированный бюджет РФ по округу поступило около 3,4 трлн рублей, что на 11% больше, чем в 2023 году. Рост поступлений наблюдался в восьми регионах, включая Иркутскую область. Общая сумма поступлений в округе составила 1,7 трлн рублей, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом.

С 1 января текущего года субъекты РФ могут вводить специальный налоговый режим с автоматизированной упрощенной системой налогообложения (автоУСН), при котором отчетность минимизируется, а налоги рассчитываются автоматически. В эксперименте участвуют пять субъектов Федерации в СФО, включая Иркутскую область. На начало февраля 838 плательщиков подали заявления о переходе на новый режим, из них 184 представителя бизнеса в Приангарье.

Количество индивидуальных предпринимателей в Сибири увеличилось почти на 6% в 2024 году, а число самозанятых достигло 1,2 млн человек. Налоговые органы округа активно работают над вовлечением недобросовестных налогоплательщиков в легальный оборот.

Отдельно обсуждалось налоговое регулирование майнинга цифровой валюты. В августе 2024 года был подписан закон о регулировании майнинга, и ФНС начала администрировать налогоплательщиков, занимающихся этой деятельностью. Анатолий Серышев подчеркнул важность систематической работы налоговых органов в этой сфере и предложил создать рабочую группу для более тщательного анализа и налогообложения всех участников майнинга.

«Необходимо внимательно проанализировать все происходящие процессы, их экономические аспекты. Возможно, создать отдельную рабочую группу, чтобы в налогообложение были включены не только те, кто строит майнинговые фермы и их обслуживает, но и те, кто получает основные доходы от этой деятельности», – сказал Анатолий Серышев.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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