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Губернатор Иркутской области обсудил с главой Росимущества передачу федеральных земель для развития туризма на Байкале
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Губернатор Иркутской области обсудил с главой Росимущества передачу федеральных земель для развития туризма на Байкале

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко.

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Фото https://irkobl.ru/

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Основной темой обсуждения стала передача федеральных земельных участков региону для создания туристско-рекреационного кластера «Байкальская Слобода».

 Этот проект входит в федеральный план по развитию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», являющийся частью национального проекта «Туризм и гостеприимство».

– Мастер-план «Байкальская слобода» разработан АО «Корпорация Туризм.РФ» и утвержден в сентябре 2023 года. Мастер-планом предусмотрено берегоукрепление, создание причальных сооружений, набережной, строительство объектов электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также автомобильных дорог, – сказал Игорь Кобзев.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества для улучшения условий развития туризма в регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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