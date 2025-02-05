Губернатор Иркутской области обсудил с главой Росимущества передачу федеральных земель для развития туризма на Байкале

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко.

Фото https://irkobl.ru/

Основной темой обсуждения стала передача федеральных земельных участков региону для создания туристско-рекреационного кластера «Байкальская Слобода».

Этот проект входит в федеральный план по развитию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», являющийся частью национального проекта «Туризм и гостеприимство».

– Мастер-план «Байкальская слобода» разработан АО «Корпорация Туризм.РФ» и утвержден в сентябре 2023 года. Мастер-планом предусмотрено берегоукрепление, создание причальных сооружений, набережной, строительство объектов электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также автомобильных дорог, – сказал Игорь Кобзев.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества для улучшения условий развития туризма в регионе.