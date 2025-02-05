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Сильный ветер сдул стену многоэтажного дома в Иркутске

Жители Иркутска в соцсетях сообщили о последствиях сильного ветра, который наблюдается в регионе. Мощные порывы повредили стену многоквартирного дома на Розы Люксембург, 313 в микрорайоне Ново-Ленино. Инцидент SIA.RU прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

 

«5 февраля произошло обрушение части облицовочного слоя. Он упал в границах огороженного участка. <…> В управляющую компанию жалобы от жителей на промерзание не поступали. В ближайшие дни проведут обследования внутренних помещений на предмет уточнения сведений об отсутствии промерзания», – пояснили агентству в мэрии.

Там также добавили, что повреждение будет восстановлено в рамках капитального ремонта: в 2024 году в доме на Розы Люксембург, 313 привели в порядок межпанельные швы, весной 2025 года состоится обустройство фасада.

Напомним, в Приангарье действует режим повышенной готовности – 5 февраля возможны метели и ураганный ветер с порывами до 40 м/с.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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