Россияне продают частные дома из-за дифтарифов: есть ли такая тенденция в Иркутской области

В России зафиксировали новую тенденцию – жители некоторых регионов стали продавать жилье с электроотоплением после введения дифтарифов. SIA.RU узнал, наблюдаются ли аналогичные изменения в Иркутской области.

Активные продажи частных домов с электроотоплением фиксируют в западной части страны – в частности, в Калининградской области. Местные жители, которые выходят за рамки нормативов, стали в превентивных целях избавляться от недвижимости, опасаясь, что счета окажутся для них сильно высокими.

В Иркутской области люди только начали получать расчеты по новым правилам, потому пока не успели оценить изменения. Тем не менее, в Приангарье отмечается низкий спрос в сегменте ИЖС, однако, по словам экспертов, он связан не с дифтарифами.

«У нас в регионе резко сократился спрос на дома по ряду причин. Основная – это невозможность воспользоваться ипотекой. После внедрения механизма эскроу, по сути, 95% застройщиков ИЖС прекратили работу с ипотекой. Сельская ипотека – на стопе. Покупателей, располагающих наличными средствами, немного, особенно в сегменте домов стоимостью до 10 миллионов рублей», – пояснила SIA.RU руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье» Екатерина Саломатова.

Она также добавила, что объекты, которые стоят дороже 10 млн рублей, продаются, однако сроки экспозиции на рынке достаточно длительные.