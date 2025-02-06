Как проверить агентство по контекстной рекламе

«В последние полгода к нам все чаще стали обращаться клиенты из Иркутска с запросом на аудит их рекламных кабинетов и проверку настройки и ведения контекстной рекламы», – говорит директор по маркетингу digital-агентства Ади́кт Неля Демидович. В чем причина таких запросов? Чем помогут эксперты? И как предприниматель или маркетолог компании может проверить эффективность подрядчика сам?

«Бюджет растет, а заявки – нет»

Все чаще и чаще иркутские предприниматели обращаются в Адикт Маркетинг с просьбой проверить их рекламный кабинет, оценить ведение контекстной рекламы. В этом случае, по словам Нели Демидович, компания предлагает заказчику два варианта.

«Первый – бесплатный экспресс-аудит. Мы подсвечиваем грубые, повторяющиеся в разных рекламных кампаниях ошибки, которые «сливают» бюджет, если такие имеются, – поясняет эксперт. – Второй вариант – платный аудит. В этом случае мы погружаемся в проект, нишу, проводим детальный разбор всех ошибок, даем рекомендации по исправлению, которые вынесены в документ».

Также эксперты Адикт Маркетинг всегда уточняют, что стало причиной для такого запроса, что именно не устраивает в работе текущего подрядчика или частного директолога. По словам Нели, наиболее часто звучат такие ответы: «Сначала все было нормально, затем заявок стало меньше, а цена заявки – все выше»; «Увеличили бюджет, но заявок больше не стало»; «Недостаточно обратной связи от агентства. Непонятно, какие работы ведутся с компаниями, а ценник постоянно растет».

«Опытные кадры – в дефиците»

Только за декабрь 2024 года специалисты Адикт Маркетинг провели более десяти аудитов рекламных кабинетов. «Более чем в 50% случаев мы обнаруживали, что базовые настройки и работы не проводились в аккаунтах рекламодателей, что напрямую влияло на снижение количества конверсий и удорожание их стоимости, – делится директор по маркетингу digital-агентства Ади́кт. – Например, включенный бездумно Автотаргетинг в компании, которая занималась продажей спецтехники, привел к тому, что показы шли по запросам «копка траншей» или «лопата для дачи», а интернет-магазин по продаже IPhone показывал объявления по запросам “купить креветки в Иркутске”».

По мнению Нели Демидович, низкая экспертность специалистов по контекстной рекламе на сегодня обусловлена дефицитом опытных кадров в отрасли. «Мы столкнулись с этим, когда возникла необходимость расширения штата, – говорит Неля. – Среди нескольких сотен резюме мы едва отобрали пару стажеров: наши требования к Soft Skills и навыкам работы достаточно высоки. Сегодня сотни ребят, окончивших трехмесячный курс специалиста по контекстной рекламе, с опытом менее чем полгода, уверенно заявляют, что они специалисты уровня middle, что на самом деле далеко от истины. Поэтому так важно следить за эффективностью работы своих подрядчиков».

Проверка контекстной рекламы: чек-лист от Адикт Маркетинг

На основании наиболее часто встречающихся грубых ошибок в рекламных кабинетах эксперты Адикт Маркетинг составили чек-лист – он поможет предпринимателю или маркетологу проверить экспертность и эффективной работы директолога или агентства по контекстной рекламе. «Речь идет именно о перфоманс-кампаниях, когда ваша цель – получать как можно больше заявок и звонков с «откручиваемых» рекламных бюджетов», – уточняет Неля Демидович.

1. За последние 30 дней в рекламные кампании (РК) не добавлялись минус фразы, а в РК в рекламной сети Яндекса (РСЯ) не добавлялись площадки низкого качества – с высоким процентом отказов, которые потратили бюджет и не принесли конверсий.

Почему это важно: эти работы являются базовыми, если их не проводить несколько раз в месяц, ваш бюджет будет расходоваться на нецелевые запросы пользователей и площадки, конверсий с которых можно не получить никогда.

Где смотреть: на странице с перечнем компаний; справа от названия компании есть три вертикальные точки, при нажатии на них появляется выпадающее меню «История изменений».

2. В параметрах РК не заданы цели Яндекс Метрики, по которым Яндекс Директ должен оптимизироваться и показывать рекламу наиболее заинтересованной целевой аудитории.

Почему это важно: цели помогают системе искать пользователей, готовых совершить целевое действие на сайте, например, позвонить или отправить форму заказа. Если цели не заданы и вы видите только вовлеченные сессии – вы просто «льете трафик» по заданным условиям таргетинга на всех подряд. Оптимизации на тех, кто готов совершить конверсию, не происходит.

Где смотреть: на странице «Настройки кампании», в блоке «Целевые действия и их ценность».

3. Не включен «Мониторинг сайта» в параметрах РК.

Почему это важно: если этот параметр включен и ваш сайт будет недоступен, объявления автоматически остановятся. Если же нет, вы будете тратить рекламный бюджет на недоступные страницы.

Где смотреть: на странице «Настройки кампании», в блоке «Мониторинг сайта», бегунок должен быть переключен, как активный.

4. Не заданы базовые корректировки в РК, например, на возраст до 18 лет.

Почему это важно: если ваша ЦА не дети и подростки до 18 лет, то зачем тратить бюджет на показы рекламы таким пользователям?

Где смотреть: на странице «Настройки компании», в блоке «Корректировки». Для аудитории до 18 лет должна стоять корректировка на минус 100%.

5. Вместо 8 быстрых ссылок в рекламных объявлениях используются только 4 и менее. Нет описания к быстрым ссылкам.

Почему это важно: по правилам аукциона в Директе объявления отбираются для показа на основе ставки, кликабельности (CTR) и коэффициента качества. Сам Яндекс рекомендует заполнять эти параметры, так как это напрямую влияет на оценку системой того самого коэффициента качества вашего рекламного объявления. Если объявление не проработано достаточно хорошо, его оценка будет более низкой, чем у конкурента, у которого эти поля заполнены. Как итог – ваша реклама будет проигрывать аукцион за наиболее целевых пользователей и наиболее приоритетные места показа.

Где смотреть: внутри объявления или на странице «Настройки компании», блок «Быстрые ссылки».

6. Ваша организация из Яндекс Бизнеса не подключена в параметрах РК.

Почему это важно: карточка организации на Яндекс Бизнесе позволяет подтянуть в вашу РК контактные данные о вашей организации, номер телефона и адрес. Если этого не сделать, ваше объявление – без этих параметров – будет выглядеть урезанным по сравнению с конкурентами. Кроме того, если этого не сделать, то вы не сможете продвигаться в Картах и в списке организаций в результатах поиска.

Где смотреть: на странице «Настройки компании», блок «Организация из Яндекс Бизнеса».

7. В группах объявлений включен весь Автотаргетинг.

Почему это важно: к работе с Автотаргетингом нужно подходить вдумчиво и осторожно, выбирая только самые целевые категории, постоянно прорабатывая при этом минус слова. Если такая работа не ведется и Автотаргетинг включён на все группы запросов, то это лишь потратит ваш рекламный бюджет на нецелевых пользователей.

Где смотреть: внутри группы объявлений, блок «Автотаргетинг». Для РСЯ – должен быть отключен. Для РК на поиске – допустимо включение Автотаргетинга по Целевым или Узким запросам, а также по запросам с упоминанием бренда. Если включены сопутствующие или альтернативные запросы, то реклама часто будет показываться по запросам, не имеющим отношения к вашим услугам.

8. Семантика не учитывает особенности бизнеса.

Почему это важно: если вы продаёте люксовый товар или товар премиального качества, то странно, если в вашей рекламной кампании будут присутствовать ключевые запросы со словами «недорого» или «дешево». Такая семантика вряд ли приведет ЦА на ваш сайт.

Где смотреть: внутри групп объявлений проверить список заданных ключевых запросов.

По любым вопросам, связанным с аудитом контекстной рекламы, вы можете обратиться в Адикт Маркетинг. Все консультации бесплатны и ни к чему вас не обязывают.

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