Олег Дерипаска: Любая торговая война — это потери для всех

«Дональд Трамп дал старт торговым войнам. Часть, как в случае с Мексикой и Канадой, закончились в первый же день сделками и обещаниями, а вот с Китаем так просто не выйдет»,– пишет в своем Telegram-канале российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 10% на весь китайский импорт, меры начали действовать во вторник. В ответ на них Китай анонсировал введение 15-процентных пошлин на американские уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также 10-процентные — на нефть, некоторые типы автомобилей и сельхозтехнику.

Мнения экспертов о последствиях торговых войн расходятся. Одни считают, что последствия американских решений серьезно отразятся как на Китае, так и на США. А вот влияние китайских мер, по всей видимости, окажется ограниченным, учитывая торговую статистику двух стран. Дмитрий Кузнецов из Института экономической политики им. Гайдара считает, что третьи страны, такие как Россия, даже могут выиграть от ситуации, заменив выпадающие объемы. «Однако санкции усложняют ситуацию для российских товаров в Китае», – добавляет он.

Олег Дерипаска уверен, торговые войны несут потери для всех участников.

«Любая торговая война — это потери для всех. По крайней мере с точки зрения экономики, – подчёркивает Олег Дерипаска. – Уже сейчас эксперты оценивают возможные потери США от такой политики в 0,4 п.п. роста ВВП, а Китай может недосчитаться 0,3-0,4 п.п. роста экономики из-за сокращения экспорта. Также это обеспечит и прирост инфляции. А остальной мир столкнется с усложнением логистики и ростом издержек».