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Продажи новых автомобилей в РФ выросли на 11% в январе

Январь 2025 года стал успешным для российского автомобильного рынка: продажи новых машин увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период было реализовано 89 072 автомобиля, сообщает агентство Автостат.

Безусловным лидером осталась LADA, чья доля на рынке достигла отметки в 30% (в прошлом году — чуть меньше 28%). В январе россияне приобрели 27 538 автомобилей этой марки. Среди иностранных брендов лидирует китайский Haval. Также в пятерке лидеров оказались другие китайские бренды: Chery (8 959 шт.), Geely (6 217 шт.) и Changan (5 081 шт.).

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Примечательно, что в десятку лучших вошли сразу семь китайских производителей, включая OMODA, Jetour, JAECOO и TANK. Белорусская марка Belgee заняла восьмую позицию с результатом 1816 проданных автомобилей.

Однако не все производители смогли похвастаться ростом продаж. Аналитики зафиксировали снижение спроса на автомобили Geely (-30,9%), Omoda (-12,8%) и Tank (-3,5%).

Топ-10 марок по продажам новых легковых автомобилей:

1. LADA — 27 538 автомобилей
2. Haval — 11 825 автомобилей
3. Chery — 8 959 автомобилей
4. Geely — 6 217 автомобилей
5. Changan — 5 081 автомобиль
6. OMODA —  2 327 автомобилей
7. Jetour — 2 214 автомобилей
8. Belgee — 1 816 автомобилей
9. JAECOO — 1 781 автомобиль
10. TANK — 1 672 автомобиля


/ Сибирское Информационное Агентство /


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