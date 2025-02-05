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Банкротство бывшего: почему стоит задуматься о формальностях

Когда отношения трещат по швам, многие пары решают расстаться без официального развода. Но мало кто задумывается о том, какие финансовые последствия могут возникнуть спустя несколько лет. Что произойдет, если один из супругов решит объявить себя банкротом?

«Это очень распространенная ситуация в моей практике, — рассказал в интервью Газете Дело Игорь Льгов, опытный банкротный управляющий. — Все имущество, приобретенное супругами после расставания, будет считаться общим, даже если пара давно живет раздельно».

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Представьте себе: прошло два-три года после разрыва отношений. У каждого уже появились свои новые активы — машины, квартиры, возможно, бизнес. Казалось бы, каждый сам по себе, никаких общих дел. Но тут один из бывших супругов решает обанкротиться. И вот сюрприз: под удар попадают и те самые «личные» активы второго супруга!

«Люди думают, что раз они уже не живут вместе, значит, их имущество тоже не общее, — продолжает Игорь. — Однако закон считает иначе. Поэтому мой совет прост: если вы решили разорвать отношения, обязательно оформите официальный развод. Иначе рискуете потерять гораздо больше, чем рассчитывали».

Если есть опасения по поводу своего финансового состояния, то на себя, на мужа, на жену лучше ничего не оформлять, рекомендует Игорь Льгов.

«Лучше всего оформить покупку на кого-то из близких родственников, например, на тещу или маму, — говорит Игорь. — Это поможет защитить ваши активы от возможных финансовых проблем партнера».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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