Аренда жилья в Иркутске подешевела на 5,4% за месяц

После бурного роста стоимости аренды квартир начался период «усушки и утруски». Данные приводит портал «Мир квартир».

Предложение объектов начало увеличиваться еще в конце прошлого года и продолжилось в этом, что позволило нанимателям немного выдохнуть и спокойно поискать приемлемые по цене варианты.

За прошедший месяц однокомнатные квартиры подорожали в 24 городах из исследованных 70, подешевели в 46; двухкомнатные подорожали в 26 городах против 44; трехкомнатные – в 25 против 45.

«Ставки аренды сейчас предсказуемо охлаждаются после осеннего ралли, когда они показывали беспрецедентный рост. К тому же предложение квартир на рынке выросло на 20-25%, так как собственники жилья вместо продажи переориентировались на сдачу внаем. У арендаторов расширился выбор, и они перестали сходу соглашаться на условия арендодателей, – рассказывает генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. – Коррекция цен, скорее всего, продолжится до конца квартала, а потом снова начнется постепенный рост: инфляцию и повышение затрат на содержание квартиры никто не отменял».