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С этого года ужесточили правила использования материнского капитала

Теперь перед тем, как направить средства государственной поддержки на приобретение жилья, владельцам сертификатов придется пройти обязательную процедуру оценки жилого помещения. Без соответствующего заключения от межведомственной комиссии распорядиться деньгами будет невозможно.

Комиссии, состоящие из представителей жилищных инспекций, Роспотребнадзора и других органов, будут тщательно проверять каждое помещение на предмет соответствия всем установленным стандартам. Это касается как технического состояния здания, так и условий безопасности, включая возможности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

Только после получения положительного заключения от комиссии можно обращаться в Социальный фонд с заявлением о распоряжении средствами. Эти меры направлены на то, чтобы исключить возможность покупки ветхого или аварийного жилья за счет средств материнского капитала.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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