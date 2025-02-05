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Стоимость ремонта авто в 2025 году подорожает на 20-25%

Аналитики международной сети автосервисов FIT SERVICE провели исследование, результаты которого показали значительный рост средних затрат на ремонт и обслуживание автомобилей в 2024 году. Средний чек увеличился на 30%, составив 10 208 рублей.

Причины этого роста многообразны: увеличение стоимости услуг и запчастей, изменение поведения автовладельцев, которые стремятся поддерживать и восстанавливать свои машины, несмотря на их возраст.

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Директор сети FIT SERVICE Татьяна Овчинникова отметила, что «люди в 2024 году начали вкладывать в свой личный транспорт больше средств, стали стремиться сохранить и восстановить свои совсем не новые автомобили». По её словам, предпосылок для снижения стоимости ремонта и обслуживания машин в ближайшее время нет. Наоборот, ожидается дальнейший рост расходов на содержание авто.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году расходы на ремонт и обслуживание автомобилей вырастут ещё на 20-25%. Это связано с высокой инфляцией, проблемами с квалифицированными кадрами, низким уровнем продаж новых автомобилей и налоговыми изменениями, увеличивающими затраты бизнеса. Кроме того, на стоимость запчастей, большая часть которых импортирована, продолжит оказывать влияние валютный курс.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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