ЦБ увеличит продажу валюты в феврале

Ежедневный объем вырастет на 17%.

Минфин РФ ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета с 7 февраля по 6 марта составят 101,2 млрд рублей. При этом в январе 2025 года фактические поступления оказались ниже прогнозируемых на 34,7 млрд рублей.

Совокупный объем средств, выделяемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 66,5 млрд рублей, что эквивалентно 3,3 млрд рублей в день.

При этом Банк России сообщил о возобновлении с 9 января 2025 года регулярных операций на внутреннем валютном рынке в соответствии с бюджетным правилом, которые были приостановлены с 28 ноября 2024 года. С 15 января по 30 июня 2025 года Центробанк планирует корректировать объемы покупок или продаж валюты, исходя из величины продаж в размере 8,86 млрд рублей в день.

В результате общий объем продаж иностранной валюты на внутреннем рынке в феврале достигнет 5,6 млрд рублей ежедневно, что на 17% превышает показатели предыдущего периода.