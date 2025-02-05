Новости

Игорь Льгов о банкротстве физических лиц
Банкротство бывшего: почему стоит задуматься о формальностях
Как новички-селлеры на маркетплейсах попадают в ловушку долгов
Банкротство: Какие проблемы возникают из-за агрессивной рекламы?
Все материалы сюжета

«Иркутскую лыжню» перенесли почти на месяц из-за холодов

Городскую гонку «Иркутская лыжня» перенесли с резким похолоданием. Ранее спортивный праздник был запланирован на 8 февраля, рассказали в пресс-службе мэрии.

Мероприятие состоится 1 марта на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета в поселке Молодежный, 1/1. Оно пройдет в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Открытие соревнований намечено на 9:00. С 9:30 до 12:30 пройдут забеги на дистанциях 3 и 5 километров среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях. Регистрация участников будет проходить с 24 по 28 февраля с 9:00 до 17:00 на Горького, 40 в кабинетах №3, №4, №5.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
ВТБ: Высокая ключевая ставка будет держаться полгода
Четыре ключевых тренда на рынке аренды жилья: от стабильных цен до роста самозанятости
Акции vs облигации: стоит ли рисковать при высоких ставках?
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес