«Иркутскую лыжню» перенесли почти на месяц из-за холодов

Городскую гонку «Иркутская лыжня» перенесли с резким похолоданием. Ранее спортивный праздник был запланирован на 8 февраля, рассказали в пресс-службе мэрии.

Мероприятие состоится 1 марта на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета в поселке Молодежный, 1/1. Оно пройдет в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Открытие соревнований намечено на 9:00. С 9:30 до 12:30 пройдут забеги на дистанциях 3 и 5 километров среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях. Регистрация участников будет проходить с 24 по 28 февраля с 9:00 до 17:00 на Горького, 40 в кабинетах №3, №4, №5.