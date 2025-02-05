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Майнер в Иркутской области незаконно истратил электричество на 8 млн рублей

44-летнего жителя Иркутской области обвинили в незаконном подключении майнингового оборудования к электрическим сетям. Ущерб составил более 8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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По версии следствия, мужчина для добычи криптовалюты в двух технических помещениях на улице Саратовской и подвальной части производственного ангара на улице Генерала Доватора в Иркутске установил 67 единиц специального оборудования, стеллажи, систему охлаждения, обеспечил прокладку кабелей электроснабжения и интернет-соединения.

После этого нарушитель незаконно подключил «машинки» к трансформаторным подстанциям для сокрытия факта потребления электроэнергии в больших объемах. Соответственно, в период с октября 2023 года по октябрь 2024 года он платил по льготному тарифу, предназначенному для коммунально-бытовых нужд. В результате энергосбытовой компании был причинен материальный ущерб.

Деятельность нелегального майнера пресекли. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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