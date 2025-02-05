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КСП озвучила проблемные вопросы дифтарифов в Иркутской области

Председатель контрольно-счетной палаты Иркутской области Юлия Махтина выступила на депутатском штабе, посвященном дифтарифам. В своем докладе она отметила проблемные вопросы по теме обсуждения, которые до настоящего времени регионе не урегулированы, сообщает пресс-служба КСП.

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По словам спикера, введение сезонного коэффициента – временная мера, рассчитанная только на четыре месяца, январь – апрель 2025 года. Кроме того, в Приангарье остро стоит вопрос с применением повышенного льготного диапазона для жителей, проживающих в СНТ и ДНТ, у которых заключен единый договор с СТО.

«Для подтверждения факта электроотопления необходимо представить документы, подтверждающие право собственности. При этом на территории Иркутской области расположено множество СНТ, ДНТ, поселков у жителей которых существуют разного рода проблемы с правоустанавливающими документами, которые не позволяют гражданам оформить свое имущество», – отмечает КСП.

Юлия Махтина пояснила, что с 2018 года палата обращает внимание на данную проблему, однако соответствующая работа до настоящего времени проводится не на должном уровне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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