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Пятерых жителей Иркутской области вернули из украинского плена

Сегодня в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Среди них – пятеро из Иркутской области: Иркутска, Тулуна, Зимы, Усть-Ордынского Бурятского округа и Тайшетского района, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Пока военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – пояснил глава региона.

Позже людей доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

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